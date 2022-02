Newcastle, occhi su un difensore del Liverpool (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Newcastle ha mostrato interesse per il difensore inglese Joe Gomez. Secondo The Athletic, il 24 enne del Liverpool è già nel... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilha mostrato interesse per ilinglese Joe Gomez. Secondo The Athletic, il 24 enne delè già nel...

Advertising

sportli26181512 : Alla scoperta di Ekitike, Gazzetta: 'Si ispira a Mbappé, ha 19 anni e disse no al Newcastle': Il Milan ha messo gli… - Milannews24_com : Occhi su #Schar - LeBombeDiVlad : ??? #Milan, Individuato il nuovo profilo per la difesa ?? Occhi puntati su #Schar del #Newcastle #LBDV… - sportli26181512 : Milan, spunta l'interesse per un difensore del Newcastle: Il Milan ha messo gli occhi sul difensore 30enne del Newc… -