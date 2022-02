“Mio figlio…”. Il dolore di Serena Enardu per Tommaso: “Purtroppo siamo costretti” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Serena Enardu, il messaggio per il figlio Tommaso. L’influencer ha rivelato ai suoi fan di essere costretta a trascorrere 10 mesi lontano dal figlio. Lo avrebbe reso noto attraverso alcune Stories pubblicate su Instagram, dove avrebbe anche spiegato i motivi della decisione. E come potranno comprendere molte donne, non è mai facile per una mamma vivere simili momenti di separazione. Lontano dalla mamma Serena ma anche dall’Italia. Tommaso, frutto dell’amore nato dalla precedente relazione tra La Enardu e il compagno che ha preceduto sia Giovanni Conversano che Pago, avrebbe preso la decisione di volare dritto e spedito verso Los Angeles, città dove avrà modo di frequentare una scuola, venendo ospitato da una famiglia del posto. Una decisione importante tanto quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022), il messaggio per il figlio. L’influencer ha rivelato ai suoi fan di essere costretta a trascorrere 10 mesi lontano dal figlio. Lo avrebbe reso noto attraverso alcune Stories pubblicate su Instagram, dove avrebbe anche spiegato i motivi della decisione. E come potranno comprendere molte donne, non è mai facile per una mamma vivere simili momenti di separazione. Lontano dalla mammama anche dall’Italia., frutto dell’amore nato dalla precedente relazione tra Lae il compagno che ha preceduto sia Giovanni Conversano che Pago, avrebbe preso la decisione di volare dritto e spedito verso Los Angeles, città dove avrà modo di frequentare una scuola, venendo ospitato da una famiglia del posto. Una decisione importante tanto quanto ...

