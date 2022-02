Mahmood e Blanco "nudi". Ma subito scatta la censura (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La settimana del gossip vede protagonisti Mahmood e Blanco censurati dai social, ma anche Katia Ricciarelli e alcuni volti noti di Uomini e Donne Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La settimana del gossip vede protagonistiti dai social, ma anche Katia Ricciarelli e alcuni volti noti di Uomini e Donne

Advertising

VanityFairIt : Insieme hanno scombussolato l'istituzione Sanremo. Ma è solo un inizio da brividi. Perché Blanco e Mahmood hanno le… - chetempochefa : “E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre” Facciamo i complimenti a @Mahmood_Music e Blanco per Brividi, oggi certific… - RadioItalia : Anche Aka 7even non riesce a smettere di cantare “Brividi” di Mahmood e Blanco! @Aka7evenreal - distintamente_ : devo dire photoshoot e intervista di VF veramente bellissimi (esclusa la copertina) mi è piaciuto molto come mahmoo… - Spaceyeurotrash : RT @fdiflavia: per me è “Blanco: la storia di un fenomeno e di un giovane fenomenale” e “Mahmood: il cantautore migliore che l’Italia ha in… -