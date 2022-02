M5s: Conte, campo largo? Su politiche astratte non ci stiamo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Possiamo anche parlare di politiche astratte, come la questione del campo largo, ma se questo significa solo confrontarsi su politiche annacquate allora noi non ci stiamo". Lo ha detto il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Possiamo anche parlare di, come la questione del, ma se questo significa solo confrontarsi suannacquate allora noi non ci". Lo ha detto il presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte Caso Open, Conte incalza gli alleati: 'Chi vuole lavorare col M5S faccia chiarezza' ROMA - In un post su Facebook Giuseppe Conte incalza gli alleati, a cominciare dal Pd, dopo il voto dei Democratici a favore del conflitto di attribuzione sollevato da Matteo Renzi sull'inchiesta Open : ' Chi vuole lavorare con noi faccia ...

Pd: Calenda, penso abbia scelto il M5s Se il Pd deve scegliere Azione e il M5s, "credo che Conte abbia già vinto" perché i sondaggi lo danno più forte "ma penso che il M5s non esprima una cultura di governo e che coi numeri e i sondaggi si debba andare cauti". Lo ha detto il ...

M5s, Borrè: “Chi ha indetto voto non ne ha potere” Lorenzo Borrè attacca i vertici del Movimento cinque stelle. L’avvocato, autore del ricorso a Napoli sullo Statuto e sull’elezione di Giuseppe Conte ai vertici del Movimento, in un post commenta la co ...

Ucraina: Conte, china pericolosissima, perseguire soluzione politica Quindi, dobbiamo perseguire assolutamente una soluzione politica. Dobbiamo respingere la via militare con tutti gli strumenti a disposizione”. Così il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, ...

