Intesa Sp: convenzione con Finetica Onlus per prevenire usura (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo e l'associazione Finetica Onlus hanno sottoscritto una convenzione per prevenire il fenomeno dell'usura e l'esclusione finanziaria di soggetti in difficoltà economica. La convenzione fa leva sul Fondo per la prevenzione del fenomeno antiusura amministrato da Fineticasin dal 2006 e alimentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per favorire l'accensione di prestiti del circuito finanziario legale a soggetti in condizione di fragilità socio-economica, che abbiano un programma economicamente e socialmente sostenibile, ma considerati dagli istituti finanziari soggetti “non bancabili”, poiché privi di garanzie reali da esibire. Intesa Sanpaolo, secondo logica Impact e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) -Sanpaolo e l'associazionehanno sottoscritto unaperil fenomeno dell'e l'esclusione finanziaria di soggetti in difficoltà economica. Lafa leva sul Fondo per la prevenzione del fenomeno antiamministrato dasin dal 2006 e alimentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per favorire l'accensione di prestiti del circuito finanziario legale a soggetti in condizione di fragilità socio-economica, che abbiano un programma economicamente e socialmente sostenibile, ma considerati dagli istituti finanziari soggetti “non bancabili”, poiché privi di garanzie reali da esibire.Sanpaolo, secondo logica Impact e ...

