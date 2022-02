Ilary: dopo i problemi di questi giorni, guai anche per la sorella Melory (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le ultime settimane non sono state troppo fortunate per la famiglia Blasi, prima i gossip su Ilary ed ora la tragedia per Melory. Chiunque abbia anche solo una piattaforma social è venuto a conoscenza dell’ipotetica separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. dopo la conferma dell’allontanamento tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, i fan si L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le ultime settimane non sono state troppo fortunate per la famiglia Blasi, prima i gossip sued ora la tragedia per. Chiunque abbiasolo una piattaforma social è venuto a conoscenza dell’ipotetica separazione traBlasi e Francesco Totti.la conferma dell’allontanamento tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, i fan si L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - France270300 : RT @JamesSayonara: Dopo aver visto i miei genitori e Brad e Angelina separarsi non avrei mai potuto reggere il divorzio di Totti ed Ilary a… - Alfonso0070 : RT @perchetendenza: 'Totti': Perché secondo indiscrezioni di @_DAGOSPIA_ e del @Corriere Francesco Totti e Ilary Blasi hanno messo fine all… - Yoongi_Iero : RT @amaricord: Se Totti e Ilary sono davvero in crisi dopo diciassettenne anni di matrimonio chi sono io per credere ancora nell'amore? -