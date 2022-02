Governo, Meloni “Vedo fibrillazioni, difficilmente andrà avanti” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io ho fatto una valutazione generale, fosse per me si sarebbe già votato da tempo però Vedo fibrillazioni nella maggioranza. Oggi abbiamo approvato il decreto sull'obbligo vaccinale, con un voto di fiducia del Governo nonostante gli emendamenti fossero una manciata. Vuol dire che si continua a calpestare il Parlamento e che il Governo ha il problema nella maggioranza. Il Governo non ha il problema con l'opposizione, ma con la maggioranza. Loro mettono la fiducia perchè hanno paura che la loro maggioranza non votino i provvedimenti il che è curioso. Evidentemente ci sono provvedimenti che escono dal Cdm nel quale i partiti che compongono la maggioranza o non sono stati informati o non sono d'accordo. E' un clima che difficilmente può andare avanti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io ho fatto una valutazione generale, fosse per me si sarebbe già votato da tempo perònella maggioranza. Oggi abbiamo approvato il decreto sull'obbligo vaccinale, con un voto di fiducia delnonostante gli emendamenti fossero una manciata. Vuol dire che si continua a calpestare il Parlamento e che ilha il problema nella maggioranza. Ilnon ha il problema con l'opposizione, ma con la maggioranza. Loro mettono la fiducia perchè hanno paura che la loro maggioranza non votino i provvedimenti il che è curioso. Evidentemente ci sono provvedimenti che escono dal Cdm nel quale i partiti che compongono la maggioranza o non sono stati informati o non sono d'accordo. E' un clima chepuò andareper ...

Advertising

MichelaRoi : RT @tempoweb: 'Abolire anche il #greenpass' #GiorgiaMeloni all'attacco: senza emergenza non si può impedire il lavoro #23febbraio @giadinag… - Cap1964 : RT @tempoweb: 'Abolire anche il #greenpass' #GiorgiaMeloni all'attacco: senza emergenza non si può impedire il lavoro #23febbraio @giadinag… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Governo, Meloni “Vedo fibrillazioni, difficilmente andrà avanti” - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Governo, Meloni “Vedo fibrillazioni, difficilmente andrà avanti” -… - flavipas : @GiorgiaMeloni Si ma On. Meloni.. ci siete voi al governo.. non Paperino e Topolino.. volete finirla di fare finta… -