Gli occhi sveleranno l’inizio dell’aterosclerosi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “A me gli occhi”. Quante volte sul grande schermo abbiamo sentito questa frase, quando un esperto di ipnosi si apprestava a captare l’attenzione della “vittima” e del pubblico richiamando a sé l’attenzione. Ebbene, forse, in futuro, questa formula potrebbe essere ripetuta dall’oculista e non solo nel corso della visita regolare che va fatta per scoprire come e quando qualcosa non funziona al meglio per la vista, ma anche per identificare eventuali primi segnali di sofferenza delle arterie. Come? Andando a trovare leggerissime alterazioni che si possono cogliere con una semplice “fotografia” dell’occhio. A proporre questa originale ed interessante strategia di screening è una ricerca condotta a esperti dell’Università di Bonn, apparsa su Scientific Reports. Non solo coronarie L’apparato cardiovascolare è molto complesso ed articolato, attraverso una ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “A me gli”. Quante volte sul grande schermo abbiamo sentito questa frase, quando un esperto di ipnosi si apprestava a captare l’attenzione della “vittima” e del pubblico richiamando a sé l’attenzione. Ebbene, forse, in futuro, questa formula potrebbe essere ripetuta dall’oculista e non solo nel corso della visita regolare che va fatta per scoprire come e quando qualcosa non funziona al meglio per la vista, ma anche per identificare eventuali primi segnali di sofferenza delle arterie. Come? Andando a trovare leggerissime alterazioni che si possono cogliere con una semplice “fotografia” dell’o. A proporre questa originale ed interessante strategia di screening è una ricerca condotta a esperti dell’Università di Bonn, apparsa su Scientific Reports. Non solo coronarie L’apparato cardiovascolare è molto complesso ed articolato, attraverso una ...

