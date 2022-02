Galli bastian contrario | “contesta” Draghi sull’addio graduale al Green pass | “Messaggio sbagliato”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le parole del premier(“Stop allo stato di emergenza in Italia dopo il 31 marzo, non ci sarà dunque nessuna proroga), hanno suscitato le reazioni di esperti e virologi. Da Andreoni a Bassettiando pera Vaia. L’Adnkronos ha fatto una carrellata di pareri. Come sbagliarsi? Tutti esultano (“Era ora…”. L’unico a “gelare” il via libera che il premier ha promesso dal 31 marzo è il virologo del Sacco di Milano, Massimo. L’unico a criticare la “svolta” di. Massimo: “Danon corretto” “Sono assolutamente del parere che si debba riaprire tutto quello che si può aprire nel Paese. Ma se questo comprende anche l’eliminazione del, seppure, ...