F1 | la Ferrari inverte il programma per i Test | Carlos Sainz apre le danze | Charles Leclerc nel pomeriggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laha ruggito nella prima giornata diF1 2022. Sul circuito di Barcellona la Scuderia di Maranello ha esordito con la nuova monoposto, realizzata seguendo il rivoluzionario regolamento entrato in vigore a partire da questa stagione, e i primi riscontri sono stati decisamente confortanti.hanno firmato rispettivamente il secondo e il terzo tempo, preceduti soltanto da Lando Norris, il quale ha però montato la mescola di gomme più morbida sulla sua McLaren. Primi sorrisi per gli uomini del Cavallino Rampante, anche se è ancora presto per esultare: alcuni avversari si sono nascosti, è ancora prematuro fare dei confronti sui tempi e tirare le prime somme. Indubbiamente i due piloti sono soddisfatti, come traspare dalle dichiarazioni rilasciate al ...