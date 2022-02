Ex Centro Commerciale “La Fabbrica”: ancora una protesta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Hanno chiesto ma non ottenuto ancora una convocazione dal Prefetto di Salerno i lavoratori delle cooperative che dragavano servizi di vigilanza e pulizia nell’ex Centro Commerciale La Fabbrica, chiuso improvvisamente dopo un investimento importante che non ha dato i frutti sperati. Da mesi i lavoratori, sostenuti da Angelo Rispoli, segretario Fiadel, chiedono di avere un aiuto per una ricollocazione alla quale si sottrae il gruppo Lettieri proprietario della struttura. Oggi, davanti all’edificio dove si trova anche una palestra di un noto marchio del settore, si è consumata l’ennesima protesta con striscioni che gridano la rabbia e l’indignazione dei lavoratori che temono di essere dimenticati nell’indifferenza e nel silenzio con il quale si è lasciato che la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Hanno chiesto ma non ottenutouna convocazione dal Prefetto di Salerno i lavoratori delle cooperative che dragavano servizi di vigilanza e pulizia nell’exLa, chiuso improvvisamente dopo un investimento importante che non ha dato i frutti sperati. Da mesi i lavoratori, sostenuti da Angelo Rispoli, segretario Fiadel, chiedono di avere un aiuto per una ricollocazione alla quale si sottrae il gruppo Lettieri proprietario della struttura. Oggi, davanti all’edificio dove si trova anche una palestra di un noto marchio del settore, si è consumata l’ennesimacon striscioni che gridano la rabbia e l’indignazione dei lavoratori che temono di essere dimenticati nell’indifferenza e nel silenzio con il quale si è lasciato che la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 800 milioni a tre imprenditori calabresi nell'ambito di un'indagine c… - GDF : #Gdf #Catanzaro e #SCICO hanno sequestrato beni per oltre 800 milioni di euro a tre imprenditori attivi nel settore… - anteprima24 : ** Ex Centro Commerciale “La Fabbrica”: ancora una #Protesta ** - T7TorreSette : Sequestro beni per oltre 800 milioni di euro a tre imprenditori calabresi, c'è anche il centro commerciale più gran… - fraga801 : RT @CorrCalabria: #Lamezia, un centro commerciale, supermercati, terreni e auto di lusso: i beni sequestrati ai fratelli #Perri – ELENCO -… -