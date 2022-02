Essenza – Terracina

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 febbraio 2022)Via Cavour, 38 – 04019– Latina Tel. 0773/369762 Sito Internet: www..co Tipologia: ricercata Prezzi: pesci 30€, carni 32/60€, paste 24/40€ dolci 15€, degustazione 55/80/100€ Giorno di chiusura: Mercoledì OFFERTA Passo in avanti per la creatura dello chef Simone Nardoni, che oramai non necessita più di alcuna presentazione in qualità di uno degli indirizzi più affascinanti della regione, proponendo una cucina di carattere, in cui ingredienti locali sono diretti e ben riconducibili alla propria, senza variazione eccessiva delle materie prime, come ci suggerisce il nome del locale. La carta è ripartita in modo non convenzionale, ovvero in 4 macro-aree: pesci, ...