Enzo Iacchetti | dopo il Covid altra mazzata pesante | per lui è la fine

Leggi su ck12

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ultima notizia non è affatto positiva, perIachetti. Lo storico volto di Striscia la Notizia starà vivendo momenti davvero bui(Mediaset Infinity)Lo storico volto di Striscia la Notizia sta vivendo un periodo non facile. A fianco di Ezio Greggio ha infatti condotto Striscia fin dal 1994, pur sempre cimentandosi anche in altre arti come il cinema e il cabaret. La sua carriera è iniziata come radiofonico presso Radio Tresa, per poi proseguire come comico e creatore di spettacoli. Nonostante la lunga carriera, questo 2022 pernon è iniziato nel migliore dei modi.il-19 che l’ha tenuto a letto per un po’, ora è arrivata anche una batosta lavorativa.: se la Toffanin funziona ...