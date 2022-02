Dave Grohl | “Sono fottutamente sordo | leggo le labbra da 20 anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lui sale sul palco senza in ear monitor. Lui èe lo fa perché usandoli sentirebbe tutto ovattato. Invece vuole ascoltare bene la band, il pubblico. Questa abitudine però, come ha raccontato lui stesso al The Howard Stern Show, lo ha reso ““., uno dei più grandi musicisti del mondo e di sempre, ha l’acufene e la diagnosi se l’è fatta da solo perché, ha spiegato, “so già cosa mi direbbe il medico: ‘hai dall’udito da acufene nell’orecchio sinistro‘”. L’ex batterista dei Nirvana e fondatore dei Foo Fighters ha spiegato di leggere il labiale da 20: “Se fossi seduto accanto a me proprio qui a cena, non capirei una cazzo di parola per tutto il fottuto tempo. E questa cosa peggiora, ovviamente se mi trovo in u ristorante affollato”. ...