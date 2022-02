Centenario Pasolini: sabato 26 a Casa Colussi di Casarsa apre la mostra dei disegni ritrovati (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con l’apertura, sabato 26 febbraio, alle 17, della mostra “Pasolini. I disegni nella laguna di Grado”, siavviano le iniziative per il Centenario della nascita di Pasolini nel Centro studi Pasolini di Casarsa, che, come da decreto firmato il 10 febbraio dal ministero della Cultura Dario Franceschini, fa parte del Comitato nazionale istituito allo scopo. Numerosi saranno i progetti che nel corso dell’anno il Centro presieduto da Flavia Leonarduzzi metterà in campo, sia legati al Centenario sia nel solco della consueta programmazione annuale e tutti nel segno dell’obiettivo che guida l’attività del Centro, ovvero lo studio, la divulgazione e la valorizzazione della figura di Pasolini, con particolare riferimento al ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con l’apertura,26 febbraio, alle 17, della. Inella laguna di Grado”, siavviano le iniziative per ildella nascita dinel Centro studidirsa, che, come da decreto firmato il 10 febbraio dal ministero della Cultura Dario Franceschini, fa parte del Comitato nazionale istituito allo scopo. Numerosi saranno i progetti che nel corso dell’anno il Centro presieduto da Flavia Leonarduzzi metterà in campo, sia legati alsia nel solco della consueta programmazione annuale e tutti nel segno dell’obiettivo che guida l’attività del Centro, ovvero lo studio, la divulgazione e la valorizzazione della figura di, con particolare riferimento al ...

