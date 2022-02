“Ceno molto tardi | cosa posso mangiare per non appesantirmi?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Salve dottoressa, ho partorito 5 mesi fa e sto cercando di rimettermi in forma. Due volte a settimana vado in palestra verso le 19, quando il mio compagno può occuparsi del bambino. Torno a casa verso le 21 e non so maivista l’ora tarda. Può darmi qualche consiglio? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.