ATP Santiago 2022 | risultati 22 febbraio | approdano agli ottavi Baez | Tabilo e Kecmanovic Out Cecchinato

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si conoscono i nomi degli ultimi otto tennisti che accedonodi finale del tabellone di singolare del torneo ATPdel Ciledi tennis, di categoria 250: al secondo turno non ci sarà l’unico azzurro iscritto, Marco, uscito di scena all’esordio. Nella parte alta del tabellone si giocano cinque incontri: il padrone di casa cileno Alejandroliquida l’argentino Renzo Olivo per 6-1 6-3, mentre il brasiliano Matheus Pucinelli De Almeida supera il danese Holger Vitus Nodskov Rune per 6-4 6-4 ed ora affronterà il serbo Miomir, il quale elimina Marcoper 7-5 6-1. Sempre nella parte alta del tabellone lo spagnolo Jaume Antoni Munar Clar estromette il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros con il ...

... live streaming su Eurosport Player, Sky Go e discovery+) 12.00 Tennis, WTA Doha : secondo turno (Diretta tv su Supertennis, live streaming su SuperTenniX e SuperTennis.tv) 15.30 Tennis,:...Un primo schiaffo al morale di Marco, che crolla inesorabilmente al terzo gioco del secondo set. Avanti 30 - 15, uno scambio concluso con un punto a rete viene dato a Kecmanovic poiché con la ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di Santiago 2022 per la giornata di mercoledì 23 febbraio.Il tennista azzurro è stato sconfitto dal serbo con il punteggio di 7-5, 6-1. Continua il suo momento no, nel 2022 non ha ancora vinto ...