Ambiente | al via l’iter per la proposta di legge a tutela delle api

"E' partito ufficialmente in Commissione Agricoltura e Ambiente l'iter che porterà all'approvazione delle legge a tutela delle api e del settore apistico. Si tratta di un testo di legge che punta a riconoscere l'ape mellifera come ape autoctona ed al contempo ad assegnare alla stessa il ruolo di indicatore del benessere ambientale. Un riconoscimento che tutela l'ape come custode della biodiversità, grazie al processo dell'impollinazione prezioso per l'ecosistema e la vita di molte specie, compresi noi stessi". Così Valerio Novelli, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. "Nella proposta di legge – prosegue Novelli – c'è anche una parte prettamente economica volta al ...

