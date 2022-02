Al Senato Di Maio fa la voce grossa con Mosca: «Sì al dialogo, ma non può essere unilaterale» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Appena appreso del provvedimento adottato dal presidente Putin nella serata di lunedì, il governo ha espresso pubblicamente la più ferma condanna. Questo passo costituisce un grave ostacolo per la ricerca di una soluzione diplomatica”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella sua informativa al Senato sulla crisi ucraina, nel pomeriggio riferirà alla Camera. Di Maio: sì al dialogo, ma non può essere unilaterale “A fronte della decisione del Cremlino, abbiamo ribadito il sostegno dell’Italia all’integrità e alla piena sovranità territoriale dell’Ucraina. E rivolto un appello alle parti perché tornino al tavolo negoziale. Iniziative unilaterali allontanano il raggiungimento di condizioni di stabilità e sicurezza nella regione”, ha proseguito il titolare della Farnesina. Che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Appena appreso del provvedimento adottato dal presidente Putin nella serata di lunedì, il governo ha espresso pubblicamente la più ferma condanna. Questo passo costituisce un grave ostacolo per la ricerca di una soluzione diplomatica”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, nella sua informativa alsulla crisi ucraina, nel pomeriggio riferirà alla Camera. Di: sì al, ma non può“A fronte della decisione del Cremlino, abbiamo ribadito il sostegno dell’Italia all’integrità e alla piena sovranità territoriale dell’Ucraina. E rivolto un appello alle parti perché tornino al tavolo negoziale. Iniziative unilaterali allontanano il raggiungimento di condizioni di stabilità e sicurezza nella regione”, ha proseguito il titolare della Farnesina. Che ...

