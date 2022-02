Al Miralfiore il bosco dei susini non c' è più | esposto contro gli alberi tagliati sul Foglia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) PESARO - ' Parco, distrutto ildei, uno scempio gravissimo', attaccano le associazioni ambientaliste del comitato per la difesa dell'area verde pesarese. E Italia Nostra ...

PESARO - ' Parco, distrutto ildei susini, uno scempio gravissimo', attaccano le associazioni ambientaliste del comitato per la difesa dell'area verde pesarese. E Italia Nostra presenta un esposto ...... per intenderci ripulendo da fitta vegetazione e boscaglia quel perimetro che da Villaprosegue sul lato destro verso i binari. Le autorizzazioni ci sono, rispetteremo ilma al tempo ...4' di lettura 23/02/2022 - "Alberi diradati ed un sottobosco completamente distrutto dal trinciasarmenti… ecco ciò che resta del Bosco dei Susini, l’area che si trova al lato destro del viale ...PESARO - «Parco Miralfiore, distrutto il bosco dei susini, uno scempio gravissimo», attaccano le associazioni ambientaliste del comitato per la difesa dell’area ...