Ucraina, tutte le tappe di un rapporto difficile tra Mosca e Kiev: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 22 febbraio 2022) La crisi nel Donbass ha origine ben più lontane di quelle attuali. Nella regione separatista dell'Ucraina infatti si combatte dal 2014, anno in cui la Russia annetté la Crimea nella Federazione. Ma i ... Leggi su globalist (Di martedì 22 febbraio 2022) La crisi nel Donbass ha origine ben più lontane di quelle attuali. Nella regione separatista dell'infatti si combatte dal 2014, anno in cui la Russia annetté la Crimea nella Federazione. Ma i ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Ucraina Riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza Onu. Dura condanna alla Russia. Solo la Cina chiede 'modera… - pinapic : Il riconoscimento del #Donbass da parte di Putin va inteso come un atto di aggressione all'integrità dell'#Ucraina.… - MediasetTgcom24 : Il Cremlino conferma l'avvio del ritiro delle truppe #russia #ucraina #chizhov #germania #russo… - Piero43 : RT @cocchi2a: @Moonlightshad1 Tutte partite per difendere l'Ucraina Già, Ucraina=nazisti e Russia=comunisti, logicamente loro che sono des… - cocchi2a : @Moonlightshad1 Tutte partite per difendere l'Ucraina Già, Ucraina=nazisti e Russia=comunisti, logicamente loro ch… -