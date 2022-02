Traffico Roma del 22-02-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente in città su via della Farnesina all’altezza di via della Maratona sono invece guasti semafori all’incrocio di via Cipro con Viale Degli Ammiragli rallentamenti anche su via Anastasio II rallentamenti per lavori sono segnalati su via Laurentina si circola su parte della sede viaria via Francesco de suppe e via del Serafico in direzione della centro aest tra Setteville Settecamini ancora chiusa per incidente via di Casal Bianco tra via di Marco Simone via Forno Casale in direzione centro notevoli disagi ancora per ilin zona Setteville nord e su via di Marco Simone ci spostiamo in zona Axa code su via di Macchia Palocco per incidente all’altezza di via di Macchia Saponara anche all’infernetto ci sono cose su via Ermanno Wolf Ferrari per ...