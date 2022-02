Tra due fuochi, così Erdogan fa harakiri nella crisi Ucraina (Di martedì 22 febbraio 2022) Passo in avanti verso le tesi Nato della Turchia. Secondo Ankara la decisione della Russia di riconoscere come indipendenti due regioni separatiste nell’Ucraina orientale è inaccettabile, fa sapere il ministero degli esteri russo, invitando tutte le parti a rispettare il diritto internazionale. Quello stesso diritto internazionale che Erdogan non accetta in altre partite, come il gas nell’Egeo. Ma il forte sostegno turco a Kiev non potrà spingersi fino a sacrificare un rapporto vitale con la Russia. Qui Ankara La Turchia si dice pronta a preservare l’unità politica e l’integrità territoriale dell’Ucraina, visto che condivide un confine marittimo con l’Ucraina e la Russia nel Mar Nero. Quando il governo dice che la Turchia si è opposta alle politiche di Mosca in Siria e Libia (nonché alla sua annessione della penisola ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) Passo in avanti verso le tesi Nato della Turchia. Secondo Ankara la decisione della Russia di riconoscere come indipendenti due regioni separatiste nell’orientale è inaccettabile, fa sapere il ministero degli esteri russo, invitando tutte le parti a rispettare il diritto internazionale. Quello stesso diritto internazionale chenon accetta in altre partite, come il gas nell’Egeo. Ma il forte sostegno turco a Kiev non potrà spingersi fino a sacrificare un rapporto vitale con la Russia. Qui Ankara La Turchia si dice pronta a preservare l’unità politica e l’integrità territoriale dell’, visto che condivide un confine marittimo con l’e la Russia nel Mar Nero. Quando il governo dice che la Turchia si è opposta alle politiche di Mosca in Siria e Libia (nonché alla sua annessione della penisola ...

