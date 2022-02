Silvia Toffanin, l’ha fatto per la prima volta a Striscia: neanche a Verissimo era mai accaduto (Di martedì 22 febbraio 2022) Silvia Toffanin è approdata al timone di Striscia la Notizia con l’amato Ezio Greggio. Dal 21 al 26 febbraio la coppia sarà alla conduzione del noto format Mediaset. La conduttrice di Verissimo ha fatto il suo debutto a Striscia il 21 febbraio in coppia con Greggio che ha fatto da padrone di casa alla nuova presentatrice. Silvia Toffanin -AltranotiziaSilvia Toffanin ha esternato tutta la sua emozione durante il suo debutto dietro al bancone di Striscia la Notizia. Una presenza inaspettata e tanto attesa dai fan che non vedevano l’ora di vederla nella nuova avventura a Canale 5. Silvia Toffanin, l’ha ... Leggi su altranotizia (Di martedì 22 febbraio 2022)è approdata al timone dila Notizia con l’amato Ezio Greggio. Dal 21 al 26 febbraio la coppia sarà alla conduzione del noto format Mediaset. La conduttrice dihail suo debutto ail 21 febbraio in coppia con Greggio che hada padrone di casa alla nuova presentatrice.-Altranotiziaha esternato tutta la sua emozione durante il suo debutto dietro al bancone dila Notizia. Una presenza inaspettata e tanto attesa dai fan che non vedevano l’ora di vederla nella nuova avventura a Canale 5....

Advertising

IlContiAndrea : Tra gli ospiti di #MichelleImpossible domani Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tat… - EzioGreggio : Complimenti a Silvia Toffanin per il debutto di ieri: @Striscia con lei e me ieri ha raggiunto un picco di oltre 5.… - l4pauradelbuio : e neanche oggi ilary blasi si metterà con silvia toffanin - paranoiamia_ : ma che ci fa silvia toffanin a striscia la notizia ?? - the_nise_ : RT @lecose_cambiano: Finché non vedo l'intervista confessione di Ilary dalla sua best Silvia Toffanin non ci credo. #tottieilary -