Scripta manent. La Lega e quel contratto con Putin (Di martedì 22 febbraio 2022) Legati, per quanto? L’invasione dell’esercito russo in Ucraina con l’occupazione manu militari delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk riaccende i riflettori su una annosa questione della politica italiana. E cioè sull’accordo ufficiale, nero su bianco, che gemella la Lega, partito-chiave del governo Draghi con una importante storia istituzionale, al partito personale di Vladimir Putin Russia Unita. Alla luce di una nuova, eclatante violazione del diritto internazionale da parte del Cremlino, e all’indomani di un discorso revisionista di Putin sul ritorno dell’Unione Sovietica che sarà consegnato ai libri di storia, è lecito chiedersi se e come quel memorandum sia compatibile con un partito pienamente inserito nell’arco costituzionale italiano. Andiamo con ordine. Era il 6 ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022)ti, per quanto? L’invasione dell’esercito russo in Ucraina con l’occupazione manu militari delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk riaccende i riflettori su una annosa questione della politica italiana. E cioè sull’accordo ufficiale, nero su bianco, che gemella la, partito-chiave del governo Draghi con una importante storia istituzionale, al partito personale di VladimirRussia Unita. Alla luce di una nuova, eclatante violazione del diritto internazionale da parte del Cremlino, e all’indomani di un discorso revisionista disul ritorno dell’Unione Sovietica che sarà consegnato ai libri di storia, è lecito chiedersi se e comememorandum sia compatibile con un partito pienamente inserito nell’arco costituzionale italiano. Andiamo con ordine. Era il 6 ...

