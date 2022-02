Ranking Jannik Sinner | come cambia la classifica ATP dopo la vittoria su Davidovich Fokina Punti e proiezioni

(Di martedì 22 febbraio 2022)ha esordito in maniera vincente al torneo ATP 500 di Dubai, riuscendo a sconfiggere lo spagnolo AlejandroFokin al termine di un incontro particolarmente complesso. L’altoatesino non ha brillato nel primo set e nella seconda frazione si è trovato sotto di un break, ma ha reagito e ha impattato trascinando il parziale al tie-break: sotto per 6-3 ha avuto la personalità per annullare tre match-point consecutivi. Nel terzo set ha sfoggiato un livello di gioco superiore ed è così riuscire ad avere la meglio sull’iberico col punteggio di 4-6, 7-6(6), 6-3.si è così qualificato agli ottavi di finale sul cemento degli Emirati Arabi Uniti e ora è atteso dalla sempre ostica sfida col britannico Andy Murray. Il 20enne, tornato in campoil cambio di ...

Advertising

infoitsport : Ranking ATP, i punti da difendere per Jannik Sinner nei prossimi tornei - darksa0irse : Sì, rifacendomi anche a quel podcast di Roberta Vinci e tizio di cui non mi ricordo il nome che ha criticato Jannik… - lorenzofares : Andrea Pellegrino ???? (215), @Lucianodarderi_ ???? (331) e ovviamente Jannik #Sinner ???? (10) sono ad una sola posizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Jannik

OA Sport

... ora sfida Andy Murray ROMA - Inizia in modo sofferto ma vittorioso l'avventura diSinner ... L'azzurro, numero 10 delinternazionale e quarta testa di serie del seeding, al rientro nel ...Sinner debutta nel torneo Atp 500 di Dubai, dove al primo turno sfida lo spagnolo Fokina ( diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ). Per il numero 10 delsi tratta del ritorno in ...L'azzurro annulla 3 match-point a Davidovich Fokina, ora sfida Andy Murray ROMA (ITALPRESS) - Inizia in modo sofferto ma vittorioso l'avventura di Jannik ... numero 10 del ranking internazionale ...ROMA, 22 FEB - Rientro con vittoria per Jannik Sinner, che al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai ha battuto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.43 del ranking, con il punteggio ...