(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Per esercitare degnamente la funzione legislativa va rispettata la Costituzione. Lo dobbiamo fare noi in primo luogo, ma anche tutti i poteri dello Stato. Va tutelata lamagistratura ma anche lapolitica. Ci sono equilibri che vanno mantenuti". Così Emanuele Pellegrininelle dichiarazioni di voto in aula al Senato sul conflitto di attribuzione nell'ambito del caso. "Quandodice che vale più una velinaprocura di una sentenza, ricordiamocelo sempre", aggiunge. "Se non si rispettano le regole, si fa il gioco dell'antipolitica. Nel ricordare tutto questo annuncio il votovoleche non è ...

... la dichiarazione invece di Matteo Salvini, leader della. Sempre combattivo Renzi in Aula: "...parlamentari sul conflitto di attribuzione contro i Pm fiorentini per il caso della Fondazione, ...Il Pd voterà a favore, insieme a Forza Italia,, Fdi e Iv. Contrario, invece, il M5s come ... Leggi Anche Caso, Anm contro Renzi: 'Delegittima i pm, inaccettabile' - Replica il senatore: 'Io ...Ci sono equilibri che vanno mantenuti". Così Emanuele Pellegrini della Lega nelle dichiarazioni di voto in aula al Senato sul conflitto di attribuzione nell'ambito del caso Open. "Quando Renzi dice ...Non combatterò Renzi a colpi di magistratura, la dichiarazione invece di Matteo Salvini, leader della Lega. Sempre combattivo Renzi in Aula: "Fare politica non è reato". E io non "fuggo dal processo" ...