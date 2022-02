Malore durante il calcetto. Giuseppe muore a 21 anni (Di martedì 22 febbraio 2022) Giuseppe Gallina, 21 anni, residente nel quartiere Paolo VI, non ce l’ha fatta. Si è spento nonostante i disperati tentativi dei soccorsi giunti immediatamente sul posto per rianimarlo. Il giovane ha accusato un Malore mentre giocava una partita di calcetto con i suoi amici, nel campo sportivo della parrocchia San Girolami Emiliano a Statte. Il giovane si è improvvisamente accasciato, è successo ieri sera intorno alle 22. Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato l’impossibile per rianimarlo, purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare Sgomento nella comunità per quanto accaduto. Giuseppe era un ragazzo molto conosciuto nel quartiere e ben voluto da tutti. Lo ricordano come un gigante buono, sempre disponibile e dai modi gentili. Tanti sui social i messaggi di vicinanza e cordoglio ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 22 febbraio 2022)Gallina, 21, residente nel quartiere Paolo VI, non ce l’ha fatta. Si è spento nonostante i disperati tentativi dei soccorsi giunti immediatamente sul posto per rianimarlo. Il giovane ha accusato unmentre giocava una partita dicon i suoi amici, nel campo sportivo della parrocchia San Girolami Emiliano a Statte. Il giovane si è improvvisamente accasciato, è successo ieri sera intorno alle 22. Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato l’impossibile per rianimarlo, purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare Sgomento nella comunità per quanto accaduto.era un ragazzo molto conosciuto nel quartiere e ben voluto da tutti. Lo ricordano come un gigante buono, sempre disponibile e dai modi gentili. Tanti sui social i messaggi di vicinanza e cordoglio ...

