'Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace': la moglie Zakia ricorda il giorno della morte – Il libro di Fabio Marchese Ragona (Di martedì 22 febbraio 2022) Messaggi scritti di fretta, come spesso succede tra compagni o coniugi durante le giornate ricche di impegni. Un semplice emoticon per ricordare alla persona che abbiamo accanto che le vogliamo bene. Poi il fatto imprevisto, che cambia per sempre la vita di tutti i tuoi cari, l'imponderabile. Il ricordo di Zakia Seddiki, moglie dell'ambasciatore italiano a Kinshasa, Luca Attanasio, ucciso in un agguato insieme al Carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e all'autista del Pam, Mustapha Milambo, racconta proprio questo: la quotidianità della loro famiglia stravolta dalla violenza criminale. Un pensiero che ha deciso di affidare alle pagine del nuovo libro di Fabio Marchese Ragona, 'Luca ...

