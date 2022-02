LIVE Sinner-Davidovich Fokina 4-6 2-3, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: lo spagnolo domina il gioco nel 2° set (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 ARRIVA IL BREAK ALLA PRIMA CHANCE! Malissimo Sinner sin qui, apparso spesso lento da fondocampo: rovescio in ritardo e in corridoio. 30-40 PALLA BREAK Fokina! LA PRIMA DEL SET! 30-30 Ace del #10 al mondo. 15-30 Servizio e diritto di Sinner. 0-30 DI POCO LARGO IL PASSANTE DI Sinner SULLA DISCESA A RETE DI Fokina! 0-15 Termina lungo il diritto in uscita dal servizio dell’altoatesino. 2-3 Semplicemente ingiocabile sin qui Fokina: servizio, palla corta e chiusura a rete. AD-40 Non incide il back di rovescio di Sinner: diritto vincente di Fokina. 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! CHE RISPOSTA DI Sinner CON IL DIRITTO! 40-30 Sinner continua a perdere i ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 ARRIVA IL BREAK ALLA PRIMA CHANCE! Malissimosin qui, apparso spesso lento da fondocampo: rovescio in ritardo e in corridoio. 30-40 PALLA BREAK! LA PRIMA DEL SET! 30-30 Ace del #10 al mondo. 15-30 Servizio e diritto di. 0-30 DI POCO LARGO IL PASSANTE DISULLA DISCESA A RETE DI! 0-15 Termina lungo il diritto in uscita dal servizio dell’altoatesino. 2-3 Semplicemente ingiocabile sin qui: servizio, palla corta e chiusura a rete. AD-40 Non incide il back di rovescio di: diritto vincente di. 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! CHE RISPOSTA DICON IL DIRITTO! 40-30continua a perdere i ...

