(Di martedì 22 febbraio 2022) Terzo appuntamento con Anna Valle e “Lea – Un”, la serie medical in onda questa sera, martedì 22 febbraio, alle 21.25 su Rai1 per la regia di Isabella Leoni. Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Lea – Un, Episodio 5 “La Casa dei Ricordi” L’avvocato di Lea la informa che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorzio ha finalmente trovato acquirenti ma Marco si rifiuta di venderla. E quando i due si ritrovano nella casa di campagna e condividono un momento intenso:la sua storia con Marco non è del tutto finita? Lea – Un, Episodio 6 “Come eravamo” Marco propone a Lea di chiedere insieme ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: LEA UN NUOVO GIORNO, PUNTATA 3: 'SEMPLICEMENTE LA AMO E FORSE NON HO MAI SMESSO' - bubinoblog : LEA UN NUOVO GIORNO, PUNTATA 3: 'SEMPLICEMENTE LA AMO E FORSE NON HO MAI SMESSO' - RadiocorriereTv : Quel sogno è davvero finito? 'Lea un nuovo giorno' STASERA, 22 febbraio, alle 21.25 su #Rai1 e #RaiPlay… - lifestyleblogit : Lea un nuovo giorno: gli episodi del 22 febbraio - - zazoomblog : Lea - Un nuovo giorno: Stasera su Rai1 la Terza Puntata della Fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti - #nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : LEA NUOVO

Anche stasera 22 febbraio in prima serata su Rai 1 ci aspetta la storia di- Ungiorno , fiction interpretata da Anna Valle e Giorgio Pasotti : qui di seguito qualche anticipazione della terza puntata , che si articola in due episodi, che ruotano sempre sull'...Stasera su Rai 1 alle 21.25, ungiorno "La casa dei ricordi" Matteo, giovane promessa del nuoto, arriva in ospedale ...Episodio 5, intitolato La casa dei ricordi. Marco e Lea, prima di decidere di mettere fine al loro matrimonio, avevano comprato una casa in campagna. A seguito della rottura, la coppia aveva deciso di ...Questa sera, martedì 22 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Lea – Un nuovo giorno, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Anna Valle. Un medica drama (il cui ...