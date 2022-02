La maggioranza divisa sulle sanzioni a Putin (Di martedì 22 febbraio 2022) Le prove per la maggioranza non finiscono mai. La crisi internazionale causata dall’aggressione russa all’Ucraina taglia i nostri fragili schieramenti politici interni e li ricompone in altri modi. Forse non troppo sorprendenti, ma ugualmente significativi. Ecco che Lega e FdI si trovano assieme nel tentativo di frenare le ritorsioni contro la Russia e di sopire le voci che protestano per la violazione di una democrazia indipendente e sovrana. Forza Italia, invece, malgrado i legami personali del suo leader, prende posizione per le sanzioni, anche se invitando a usarle con gradualità Prendiamo questo tweet di Marco Follini come sintesi di quanto detto Non male la tecnica usata dall’ambasciata americana a Kiev per mostrare come basare le pretese russe sull’Ucraina rifacendosi alla storia sia un bel po’ avventato L’Europa si prepara a rispondere e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Le prove per lanon finiscono mai. La crisi internazionale causata dall’aggressione russa all’Ucraina taglia i nostri fragili schieramenti politici interni e li ricompone in altri modi. Forse non troppo sorprendenti, ma ugualmente significativi. Ecco che Lega e FdI si trovano assieme nel tentativo di frenare le ritorsioni contro la Russia e di sopire le voci che protestano per la violazione di una democrazia indipendente e sovrana. Forza Italia, invece, malgrado i legami personali del suo leader, prende posizione per le, anche se invitando a usarle con gradualità Prendiamo questo tweet di Marco Follini come sintesi di quanto detto Non male la tecnica usata dall’ambasciata americana a Kiev per mostrare come basare le pretese russe sull’Ucraina rifacendosi alla storia sia un bel po’ avventato L’Europa si prepara a rispondere e ...

