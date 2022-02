Inter, da Zhang no a offerta da 900 milioni (Di martedì 22 febbraio 2022) «Suning è impegnato in investimenti a lungo termine nel club». Così l’ad dell’Inter Alessandro Antonello, Intervistato nei giorni scorsi dal Financial Times. Una volontà, quella della famiglia Zhang, di continuare a guidare l’Inter che sarebbe dimostrata anche dalle indiscrezioni riportate da Tuttosport. Secondo il quotidiano, infatti, nelle scorse settimane Suning ha rifiutato un’offerta per comprare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 febbraio 2022) «Suning è impegnato in investimenti a lungo termine nel club». Così l’ad dell’Alessandro Antonello,vistato nei giorni scorsi dal Financial Times. Una volontà, quella della famiglia, di continuare a guidare l’che sarebbe dimostrata anche dalle indiscrezioni riportate da Tuttosport. Secondo il quotidiano, infatti, nelle scorse settimane Suning ha rifiutato un’per comprare L'articolo

Advertising

MOrru84 : RT @news24_inter: #Zhang dice no ? a 900 milioni e si tiene l'#Inter - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, da Zhang no a offerta da 900 milioni: «Suning è impegnato in investimenti a lungo termi… - CalcioOggi : Inter, offerta da 900 milioni | Risposta immediata di Zhang - - MOrru84 : RT @calciomercatoit: ????#Inter, #Zhang ha rifiutato un’offerta da 900 milioni per la cessione del club - interliveit : #Inter, Suning avrebbe rifiutato un'offerta da 900 milioni di euro per il club nerazzurro. ('Tuttosport') -