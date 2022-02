Grande Fratello Vip, Veronica Satti: “Alessandro Basciano picchiava la sua fidanzata”. La sorella replica: “Parte la denuncia” (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono accuse gravissime quelle che, stando a quanto riportato dal Messaggero, l’ex gieffina Veronica Satti ha rivolto ad Alessandro Basciano, ora nella Casa del Grande Fratello Vip6. “Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata – ha scritto via social la figlia di Bobby Solo -. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono. Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta”. “Domani partirà una bella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono accuse gravissime quelle che, stando a quanto riportato dal Messaggero, l’ex gieffinaha rivolto ad, ora nella Casa delVip6. “Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua– ha scritto via social la figlia di Bobby Solo -. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono. Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conoscoo meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta”. “Domani partirà una bella ...

