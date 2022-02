Fdi | Bartolomeo | in Municipio III un wc pubblico trasformato in monolocale

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “I bagni pubblici in IIIdiventano monolocali con tanto di angolo cottura”: inizia così il post di Manuel, consigliere di Fratelli d’Italia alIII, nel gruppo fb ‘Talenti Montesacro’. Nel video si vede un uomo che cucina del pesce su una griglia improvvisata sopra un wc all’interno di un bagnoin cui, forse per ripararsi dal freddo, si è costruito un giaciglio di fortuna. “Personalmente ho chiamato la sala operativa sociale e la polizia locale per attivare tutte le misure necessarie- ha continuato il consigliere di Fratelli d’Italia- Ma è davvero questo il messaggio che vogliono trasmettere dai balconi della sede municipale sui porti aperti?”. (Agenzia Dire)

