Crisi Ucraina, Putin riconosce l’intero Donbass e considera l’invio di truppe. «Gli accordi di Minsk non esistono più» (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente Zelensky: «Non cederemo niente». La Russia lascia aperto il canale diplomatico. Condanna dell’Occidente, la Cina invita alla moderazione Leggi su ilsole24ore (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente Zelensky: «Non cederemo niente». La Russia lascia aperto il canale diplomatico. Condanna dell’Occidente, la Cina invita alla moderazione

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Agenzia_Ansa : Precipita la crisi in Ucraina. Dopo la mossa ieri del presidente russo Putin, l'Occidente prepara la risposta. 'Ogg… - ioly_ikim : RT @caterpillarrai: Gli aggiornamenti di @_Nico_Piro_ Piro da Rostov sulla crisi Ucraina-Russia. @RaiRadio2 Riascolta Caterpillar del 21 f… - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: Crisi Ucraina, #Stellantis e Volkswagen tra le più esposte per le potenziali sanzioni alla #Russia -