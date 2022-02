Covid oggi Toscana, 3.718 contagi: bollettino 22 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.718 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 22 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.718 su 37.177 test di cui 8.751 tamponi molecolari e 28.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,00% (55,2% sulle prime diagnosi”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.612.013 di cui 2.299.425 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.718 ida coronavirus in, 222022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 3.718 su 37.177 test di cui 8.751 tamponi molecolari e 28.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,00% (55,2% sulle prime diagnosi”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 8.612.013 di cui 2.299.425 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - marco0269 : RT @ImolaOggi: Bassetti: 'se oggi si muore di Covid vuol dire che non ci si è vaccinati' (detto mentre c'è gente che muore anche dopo aver… - medicinv : @imfungoo oggi che non ho mai avuto il covid mmh -