Covid oggi Svizzera, 15.191 contagi e 14 morti (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore, in Svizzera si sono registrati 15.191 contagi, 14 morti e 128 ricoveri per il Covid-19, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Martedì scorso i contagi erano 20.310 (5.119 in più), 17 i decessi e 140 i ricoveri. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 47.494 test, con un tasso di positività del 32%, contro il 33,4% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,78. La variante Omicron rappresenta il 99,5% dei casi. Negli ultimi 28 giorni, il numero complessivo di infezioni è 677.923, ovvero 7.783,85 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, sono stati registrati 2.711.524 contagi e 12.662 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore, insi sono registrati 15.191, 14e 128 ricoveri per il-19, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Martedì scorso ierano 20.310 (5.119 in più), 17 i decessi e 140 i ricoveri. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 47.494 test, con un tasso di positività del 32%, contro il 33,4% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,78. La variante Omicron rappresenta il 99,5% dei casi. Negli ultimi 28 giorni, il numero complessivo di infezioni è 677.923, ovvero 7.783,85 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, sono stati registrati 2.711.524e 12.662 ...

