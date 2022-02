Brutte notizie per la Fiorentina: un titolarissimo ai saluti a fine stagione (Di martedì 22 febbraio 2022) La Fiorentina riceve una chiamata dalla Spagna, un giocatore viola attira il Real Madrid. Fiorentina Odriozola Real Madrid Si tratta in particolare del giovane Odriozola, già di proprietà del Real Madrid e in prestito a Firenze. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo AS, che spiega come i blancos abbiano notato il rendimento del difensore durante questa stagione, e vogliono che ritorni sotto il comando di Ancelotti per la prossima stagione. Odriozola ha un contratto con il Real fino al 2024, il ventiseienne con Italiano ha dimostrato il suo valore. Una notizia che sicuramente farà allontanare un membro molto utile del team viola. Francesco Canu Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Lariceve una chiamata dalla Spagna, un giocatore viola attira il Real Madrid.Odriozola Real Madrid Si tratta in particolare del giovane Odriozola, già di proprietà del Real Madrid e in prestito a Firenze. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo AS, che spiega come i blancos abbiano notato il rendimento del difensore durante questa, e vogliono che ritorni sotto il comando di Ancelotti per la prossima. Odriozola ha un contratto con il Real fino al 2024, il ventiseienne con Italiano ha dimostrato il suo valore. Una notizia che sicuramente farà allontanare un membro molto utile del team viola. Francesco Canu

