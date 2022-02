Biden | «Continueremo a fornire armi difensive all' Ucraina La Russia potrebbe attaccare anche Kiev»

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente statunitense Joe ?ha ribadito il suo appoggio all': «all'. La...

Lo stop a Nord Stream 2 Sempre in tema di sanzioni,ha parlato dello stop al progetto Nord ... (?)a rafforzare la nostra presenza (?) Oggi ci hanno detto che se non vengono rimosse ...... lo ha detto Joeparlando dalla Casa Bianca sugli sviluppi della crisi ucraina, annunciando sanzioni "ben oltre" quelle per l'annessione della Crimea nel 2014."a fornire armi ...Il presidente statunitense Joe Biden ha ribadito il suo appoggio all'Ucraina: «Continueremo a fornire armi difensive all'Ucraina. La Russia potrebbe attaccare ...Roma, 22 feb - “Continueremo a offrire assistenza all’Ucraina, e allo stesso tempo a rassicurare i nostri alleati all’interno della Nato”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha aggiun ...