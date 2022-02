Advertising

sportli26181512 : Barcellona, Sergi Roberto verso l'addio: Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Barcellona in estate c'è Sergi… - gilnar76 : Barcellona, Sergi Roberto verso l’addio: tutti i dettagli #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Barcellona, #SergiRoberto verso l’addio: tutti i dettagli - sportli26181512 : Barcellona: sempre più incerto il futuro di un senatore: In casa Barcellona continua a tenere banco la questione le… - napolista : Corsport: è lungo l’elenco di indisponibili del Barcellona. Xavi studia Osimhen Lenglet, Umtiti, Balde, Sergi Robe… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Sergi

Calciomercato Juventus, la lusinghe dell'allenatore blaugrana potrebbero spingere il centrocampista a restare. Certo è che sarebbe un divorzio eclatante.Roberto gioca nelda così tanto tempo che vederlo con indosso una maglia che non sia quella blaugrana sarebbe veramente molto strano. Ma più passa il tempo e più sembra che i tifosi ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloRoberto potrebbe lasciare il: contratto in scadenza e nessun accordo trovato Dopo 16 anni in blaugrana,Roberto potrebbe lasciare il. Secondo quanto riportato da ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sergi Roberto potrebbe lasciare il Barcellona: contratto in scadenza e nessun accordo trovato. Le ultimissime Dopo 16 anni in blaugrana, Sergi Roberto p ...Calciomercato Juventus, la lusinghe dell'allenatore blaugrana potrebbero spingere il centrocampista a restare.