“Adesso esci dalla casa” GF Vip | Alfonso Signorini è costretto a farlo Colpo di scena a fine serata

(Di martedì 22 febbraio 2022) Puntata spaziale quella del GF Vip di lunedì 21 febbraio 2022. Al centro di tutto c’è quel saffico bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran. Una tenerezza che non è stata minimamente apprezzata da alcuni concorrenti del reality, in primis da Katia Ricciarelli: “Non inventiamo scuse, è stata una brutta cosa. Spero di non vedere più cose del genere. Non mi è piaciuto assolutamente. Queste cose si fanno e non c’è niente di male, però non si fanno così pubblicamente. C’è un limite, una decenza e un pudore. L’ho trovata una cosa sfrontata”. Un commento definito bigotto e in certi sensi anche omofobicocomunità sui social. “Un punto di vista retrogrado e di certo non in linea con la fluidità del tempo”, scrive qualcun altro su Twitter. Ma a parte la Ricciarelli, che ha una certa età, c’è da dire che anche le opinioniste del GF Vip non hanno visto di buon occhio questo ...