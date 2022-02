Vaccino Novavax, in arrivo un mln dosi: in Piemonte al via adesioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vaccino Novavax in arrivo in Italia, già per la fine di questa settimana. E Il Piemonte da dopodomani, mercoledì 23 febbraio, dà la possibilità di prenotarsi. “Per la fine di questa settimana arriverà il Vaccino Novavax: ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome”. Ad affermarlo Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze, al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer. “Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore Vaccino”, ha aggiunto. “Da mercoledì sul portale ‘il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) –inin Italia, già per la fine di questa settimana. E Ilda dopodomani, mercoledì 23 febbraio, dà la possibilità di prenotarsi. “Per la fine di questa settimana arriverà il: ne riceveremo poco più di un milione diche saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome”. Ad affermarlo Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze, al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer. “Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni dinel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore”, ha aggiunto. “Da mercoledì sul portale ‘il ...

