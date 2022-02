Ucraina | Putin ha deciso Gli scenari in campo

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La convocazione in via straordinaria da parte di Vladimirdel Consiglio russo di sicurezza, trasmessa in diretta questo pomeriggio (anche se vi son segnali che portano a considerarla in realtà una registrazione), è un ulteriore passo verso loo descritto ieri su queste pagine di un riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Nell’introduzione il presidente russo ha chiesto ai membri del Consiglio di esprimersi liberamente sul punto all’ordine del giorno, fornendo la propria valutazione sulla situazione nel Donbass. Una valutazione che ha ripreso gli argomenti delle scorse settimane sul tema dell’allargamento ad est del Patto Atlantico, e chiarendo ancora più esplicitamente come la sicurezza in Europa e le garanzie per la Russia dipendano dall’applicazione degli accordi di Minsk. Poiché secondo, ...