Ucraina: legale prof indagato con mercenario Russo, 'Macris non è combattente'/Adnkronos (3) (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - Poi, parlando dell'intercettazione tra il 'mercenario' Pino Russo con la madre Valeria Giannetto, in cui parlano del "professore" e che, secondo la Procura di Messina, era proprio Macris, il legale del docente spiega: "No, non ci sono rapporti con queste famiglie. Non c'è assolutamente nulla di tutto ciò. Zero totale". In una intercettazione, come annota la Dda di Messina nella informativa, la madre del mercenario messinese Russo parla con il compagno e si lamenta che il figlio era rimasto senza soldi in Donbass. "Il figlio non ha ancora percepito lo stipendio e vuole tornare a casa per guadagnare qualcosa e fare rientrare in Italia la compagna e la figlia quando i loro documenti saranno pronti", scrive la Procura messinese guidata da ...

