Ucraina: Fratoianni, 'fermare espansione Nato verso Est' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - ll riconoscimento unilaterale delle Repubbliche del Donetsk e Luhansk da parte della Russia è grave e sbagliato. Perché sia garantita l'integrità dell'Ucraina è necessario fermare immediatamente l'escalation.“ Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “L'unica strada possibile -aggiunge- è quella della smilitarizzazione, che implica, anche, lo stop ad ogni ulteriore espansione della Nato verso l'Est. L'Europa batta un colpo e prenda un'iniziativa decisa in questa direzione". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - ll riconoscimento unilaterale delle Repubbliche del Donetsk e Luhansk da parte della Russia è grave e sbagliato. Perché sia garantita l'integrità dell'è necessarioimmediatamente l'escalation.“ Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola. “L'unica strada possibile -aggiunge- è quella della smilitarizzazione, che implica, anche, lo stop ad ogni ulterioredellal'Est. L'Europa batta un colpo e prenda un'iniziativa decisa in questa direzione".

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Fratoianni, 'fermare espansione Nato verso Est' - - ParliamoDiNews : Bollette: Fratoianni, `da Governo misure insufficienti e timide` – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - ParliamoDiNews : Lavoro: Fratoianni, `in Parlamento proposta salario minimo, cosa aspettiamo?` – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - ParliamoDiNews : Referendum: Fratoianni, `da Consulta idea conservatrice Paese` – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… - Valter14032653 : RT @Affaritaliani: Crisi Ucraina, Fratoianni in piazza: 'Impedire ricorso armi, guerra non è mai soluzione' -