Ucraina: Conte, 'decisione Russia grave ostacolo al dialogo' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La preannunciata determinazione della Russia di riconoscere le due repubbliche secessioniste di Donetsk e di Lugansk costituirebbe compromissione dell'attuazione degli accordi di Minsk e introdurrebbe un grave ostacolo sulla strada del dialogo tra le parti". Lo afferma il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La preannunciata determinazione delladi riconoscere le due repubbliche secessioniste di Donetsk e di Lugansk costituirebbe compromissione dell'attuazione degli accordi di Minsk e introdurrebbe unsulla strada deltra le parti". Lo afferma il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Conte, 'decisione Russia grave ostacolo al dialogo' - - Lelecottero : RT @cinziaberardi1: Considerando gli sviluppi della crisi Ucraina, è possibile che stavolta lo stato di emergenza in Italia venga rinnovato… - cinziaberardi1 : Considerando gli sviluppi della crisi Ucraina, è possibile che stavolta lo stato di emergenza in Italia venga rinno… - Ciccio_87XX : @gervasoni1968 Eccome se può essere come prima, Biden è un morto che cammina, in tutti i sensi, Draghi è già finito… - beppebottero : Abbiamo il nuovo Conte Camillo #Cavour alla #Farnesina, e non ce ne eravamo accorti... #DiMaio #Ucraina #Russia Lu… -