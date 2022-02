Tutti gli sconti per gli iPhone 13 su Amazon da lunedì 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sarà anche l’effetto post lancio di un competitor d’eccezione, ma gli sconti per gli iPhone 13 su Amazon si sono intensificati in questi giorni. Proprio nella finestra del pre-ordine del rivale Samsung Galaxy S22, è possibile acquistare i melafonini di ultima generazione ad un valore commerciale particolarmente basso, almeno rispetto al loro standard. Va solo specificato che i dispositivi potrebbero non essere recapitati immediatamente e dunque bisognerà pazientare per poterli avere tra le mani. Il modello standard iPhone 13 su Amazon ora è in offerta soprattutto nella sua colorazione RED Product. Il costo al pubblico del dispositivo è infatti pari a soli 802 euro, a fronte dei canonici 930 euro, per la versione da 128 GB. Nelle altre nuance, il costo sale di una ventina di euro, non di più. Il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sarà anche l’effetto post lancio di un competitor d’eccezione, ma gliper gli13 susi sono intensificati in questi giorni. Proprio nella finestra del pre-ordine del rivale Samsung Galaxy S22, è possibile acquistare i melafonini di ultima generazione ad un valore commerciale particolarmente basso, almeno rispetto al loro standard. Va solo specificato che i dispositivi potrebbero non essere recapitati immediatamente e dunque bisognerà pazientare per poterli avere tra le mani. Il modello standard13 suora è in offerta soprattutto nella sua colorazione RED Product. Il costo al pubblico del dispositivo è infatti pari a soli 802 euro, a fronte dei canonici 930 euro, per la versione da 128 GB. Nelle altre nuance, il costo sale di una ventina di euro, non di più. Il ...

