(Di lunedì 21 febbraio 2022) Questo pomeriggio, intorno alle 17.25, una ragazzaè statata da unain via Duilio Cambellotti a Tor, nella periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, la lite tra le due minorenni sarebbe scattata per futili motivi, forse per gelosia nei confronti di un ragazzo. La ragazzata è statainin ospedale al policlinico di Tor Vergata. L’autrice dell’mento invece è stata arrestata dalla polizia che è intervenuta sul posto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #roma, ragazzina accoltellata a #tor bella monaca dopo una lite: è gravissima. Arrestata coetanea - __Dissacrante__ : RT @fattoquotidiano: Tor Bella Monaca, minorenne accoltella una coetanea: la vittima ricoverata in codice rosso - fattoquotidiano : Tor Bella Monaca, minorenne accoltella una coetanea: la vittima ricoverata in codice rosso - Piergiulio58 : Roma, 14enne accoltella coetanea a Tor Bella Monaca: grave 17enne. - diretta1968 : #roma, ragazzina accoltellata a Tor Bella Monaca dopo una lite: è gravissima. Arrestata coetanea @ilmessaggeroit -

Ultime Notizie dalla rete : Tor Bella

Una ragazzina di 17 anni è stata accoltellata all'addome da una 14enne davanti all'oratorio in via Duilio Cambellotti aMonaca, nella periferia romana. La giovane sarebbe stata aggredita nel corso di una lite per futili motivi, ovvero un ragazzo conteso. A dare l'allarme una testimone che ha assistito alla ...L'episodio è avvenuto aMonaca, alle 17.30 in viale Duilio Cambellotti. La lite tra le due minorenni sarebbe partita per futili motivi, ovvero un ragazzo conteso, poi l'accoltellamento e l'...Una ragazza minorenne ha accoltellato una coetanea dopo una lite per futili motivi dovuta, a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, a un ...Una ragazzina di 17 anni è stata accoltellata all'addome da una 14enne davanti all'oratorio in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, nella periferia romana. La ...