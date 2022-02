Sventò rapina in farmacia, una targa per il carabiniere rimasto ferito (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Ho capito in quel momento delle ferite che ho riportato e ho avuto paura di non vedere i miei familiari”. Maurizio Sabattino, il 53enne brigadiere dei carabinieri, che il 29 novembre rimase ferito gravemente nel tentativo di sventare una rapina in una farmacia di corso Vercelli ha ricordato così quegli attimi durante la cerimonia di consegna di una targa che le farmacie comunali di Torino gli hanno voluto dedicare per “l’eroico gesto” come ha evidenziato il vicepresidente dell’associazione Luciano Platter presidente emerito di Ferderfarma. La cerimonia si è svolta nella sede dell’associazione in corso Peschiera alla presenza del comandante regionale Aldo Iacobelli, comandante provinciale Claudio Lunardo, Michela Coppo presidente della Farmacie comunali, la presidente del consiglio comunale di Torino Maria Grazia ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Ho capito in quel momento delle ferite che ho riportato e ho avuto paura di non vedere i miei familiari”. Maurizio Sabattino, il 53enne brigadiere dei carabinieri, che il 29 novembre rimasegravemente nel tentativo di sventare unain unadi corso Vercelli ha ricordato così quegli attimi durante la cerimonia di consegna di unache le farmacie comunali di Torino gli hanno voluto dedicare per “l’eroico gesto” come ha evidenziato il vicepresidente dell’associazione Luciano Platter presidente emerito di Ferderfarma. La cerimonia si è svolta nella sede dell’associazione in corso Peschiera alla presenza del comandante regionale Aldo Iacobelli, comandante provinciale Claudio Lunardo, Michela Coppo presidente della Farmacie comunali, la presidente del consiglio comunale di Torino Maria Grazia ...

